З 1 липня в Україні завершується дія карантинних обмежень через COVID-19

З 1 липня поточного року в Україні завершується дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
Він нагадав, що COVID-19 став для українців важким випробуванням, а усі рішення, які приймалися під час пандемії час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.
За словами Шмигаля, механізми реагування, які були відпрацьовані за період пандемії, стали в нагоді під час повномасштабної війни.
"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки", - розповів Шмигаль.
Він наголосив, шо сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023