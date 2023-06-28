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З 1 липня в Україні завершується дія карантинних обмежень через COVID-19

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З 1 липня поточного року в Україні завершується дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

Він нагадав, що COVID-19 став для українців важким випробуванням, а усі рішення, які приймалися під час пандемії час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.

За словами Шмигаля, механізми реагування, які були відпрацьовані за період пандемії, стали в нагоді під час повномасштабної війни.

"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки", - розповів Шмигаль.

Він наголосив, шо сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни.

Шмигаль
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