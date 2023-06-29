Зеленський: Конкретна мета для ВВП України – це трильйон доларів

Україна має достатній потенціал, щоб наростити свій валовий внутрішній продукт (ВВП) до 1 трлн доларів.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.
"Конкретна мета для ВВП України – це трильйон доларів. Так, трильйон доларів – це дуже, дуже висока планка, і видається начебто нереальною, але потенціал України здатен це забезпечити", – зазначив глава держави.
Він також поставив завдання значно підвищити рівень оплати праці.
"Україна відмовиться від ідеї, що нібито праця українців має бути дешевою. Бо нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України. Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, якій можна було б визначати за формулою: сусіди в Євросоюзі плюс 30%. Україна після перемоги зробить ставку передусім на кваліфіковану працю, а отже, на освіту", – заявив Зеленський.
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