Зеленський: Україна впроваджуватиме автоматичні цифрові процедури в податковій і на митниці

Україна впроваджуватиме автоматичні цифрові процедури в податковій і на митниці, заявив президент країни Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

"Наша мета - податкова без податківців, митниця без митників. Автоматизовані цифрові процедури", - заявив він.

При цьому він наголосив, що цифровізація дає колосальні можливості спрощувати взаємодію у сфері податків, митних процедур і всіх інших, де є зустріч або будь-який контакт громадянина чи бізнесу з чиновником.