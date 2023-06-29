Зеленський: Протягом одного-двох місяців будуть визначені дата та місце проведення саміту формули миру

Дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців. Про це 28 червня заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, вирішення цього питання очікується на другій зустрічі на рівні безпекових і політичних радників.
"Була одна зустріч (у Копенгагені, – ред.), знаю, що впродовж місяця-двох буде друга зустрічі на тому ж рівні, на якій, будемо вірити, буде домовленість щодо дати і місця саміту", – висловився Зеленський.
Президент додав, що зустріч в Данії була успішною й дуже позитивною.
"Я дуже радий, що там були представники різних країн різних континентів, які раніше балансували, а зараз хочуть миру, розуміючи, що справедливий мир повинен базуватися на нашій платформі, бо війна в Україні, але, будь ласка, з їхніми пропозиціями", – сказав він.
Нагадаємо, в листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:
Міжнародний саміт формули миру Зеленський пропонував провести в липні цього року, привʼязавши захід до 500-го дня повномасштабної війни.
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