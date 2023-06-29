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Зеленський: Протягом одного-двох місяців будуть визначені дата та місце проведення саміту формули миру

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Дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців. Про це 28 червня заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вирішення цього питання очікується на другій зустрічі на рівні безпекових і політичних радників.

"Була одна зустріч (у Копенгагені, – ред.), знаю, що впродовж місяця-двох буде друга зустрічі на тому ж рівні, на якій, будемо вірити, буде домовленість щодо дати і місця саміту", – висловився Зеленський.

Президент додав, що зустріч в Данії була успішною й дуже позитивною.

"Я дуже радий, що там були представники різних країн різних континентів, які раніше балансували, а зараз хочуть миру, розуміючи, що справедливий мир повинен базуватися на нашій платформі, бо війна в Україні, але, будь ласка, з їхніми пропозиціями", – сказав він.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Відшкодування збитків.
  8. Негайний захист природи.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

Міжнародний саміт формули миру Зеленський пропонував провести в липні цього року, привʼязавши захід до 500-го дня повномасштабної війни.

Зеленський
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