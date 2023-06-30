НБУ затвердив Стратегію переходу до більшої гнучкості обмінного курсу

Нацбанк України (НБУ) в четвер, 29 червня, затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
"Стратегія складається з трьох основних напрямів. Це пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості курсу та повернення до принципів інфляційного таргетування. Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації стратегії", - мовиться в повідомленні регулятора.
Нацбанк "впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов".
Під час реалізації стратегії Нацбанк враховуватиме результати аналізу ефективності попередніх кроків, а також інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, фіскальну позицію та боргову стійкість).
НБУ буде зберігати "жорсткі монетарні умови шляхом підтримання достатньо високого рівня процентних ставок у реальному вимірі".
Публічна версія документа буде оприлюднена Національним банком до 7 липня 2023 року.
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