Єрмак: Міф про "сильний російський режим" остаточно зруйновано

Україна остаточно зруйнувала міф про "непереможну російську армію", а за допомогою зброї, санкцій проти держави-агресора та членства у Північноатлантичному Альянсі поставить хрест на потенційних загрозах для Європи. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що Україна потребує зброї та санкцій для перемоги над державою-агресором росією.

"Міф про "сильний російський режим" остаточно зруйновано. Міф про "непереможну російську армію" розсипався ще рік тому. Сильна Україна, з сучасною армією, гарантіями безпеки і подальшим членством в НАТО поставить хрест на потенційних загрозах для Європи", - підкреслив керівник ОП.

За його словами, Україна має позбавити рф можливостей здійснювати терор та змусити заплатити за все зло, поки агресор намагається вижити. Для втілення своєї мети потрібні санкції та зброя: "Далі - більше", - написав Єрмак.