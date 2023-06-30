Саміт НАТО у Вільнюсі буде охороняти польський контингент спецпризначенців

Польща скерує до Литви контингент спецпризначенців для забезпечення безпеки саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", в четвер оголосило Бюро національної безпеки Польщі.
Рішення, узгоджене президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і міністром оборони Маріушом Блащаком, є "результатом домовленостей між президентами Польщі та Литви про ширшу військову співпрацю".
Польські спецпризначенці виконуватимуть завдання за допомогою засобів повітряних перевезень, гелікоптерів і систем протидії безпілотним літальним апаратам.
За словами очільника Бюро нацбезпеки Польщі Яцека Сівери, контингент розпочне підготовку з проведення серії навчань, запланованих на наступний тиждень, зокрема на Сувалкському перешийку й об'єктах критичної інфраструктури.
Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Як повідомили у Збройних силах Литви, понад 3 тисячі військових сприятимуть забезпеченню безпеки під час саміту.
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