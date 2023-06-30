Буданов: фсб отримала завдання ліквідувати Пригожина

Після спроби збройного заколоту в рф федеральна служба безпеки отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої пвк "вагнер" євгена пригожина, завив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Як заявив Буданов в інтерв'ю американському журналісту Говарду Альтману, про наміри вчинити подібні дії всередині росії українській військовій розвідці було відомо давно.
"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну росії проти України - ІФ-У), оскільки всі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім, була завдана певна шкода військово-космічним силам рф. По-друге, ми не очікуємо появи пвк "вагнер" в Україні як окремого суб'єкта, що виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий", - заявив Буданов.
Він також уточнив, що внаслідок короткого бунту пригожина було знищено вісім російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака Іл-22 М.
За словами керівника української розвідки, російські спецслужби отримали завдання вбити пригожина.
"Ми знаємо, що завдання вбити пригожина доручили фсб. Чи будуть вони успішні в цьому? Час покаже. Так чи інакше, усі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - сказав Буданов.
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