Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" підвищення тарифів на воду

Президент України Володимир Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" рішення Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав він у відеозверненні в суботу.

Нагадаємо, НКРЕКП на засіданні 29 червня ухвалила рішення про встановлення з 1 липня 2023 року нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 34 водоканалів.

У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону", - зазначив регулятор. При цьому, за його підрахунками, середня сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством із двох-трьох осіб зросте на 62 грн на місяць із ПДВ.

27 червня НКРЕКП на РДН і ВДР підвищено максимальні тарифи: у період із 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) із 2 000 до 3 000 грн/МВт-год, або на 50%, із 7:00 до 19:00 (максимального навантаження) - із 4 000 до 5 600 грн/МВт-год, або на 40%, і з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) - із 4 000 до 7 200 грн/МВт-год, або на 80%.

Мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год (до цього становили на РДН у години мінімального навантаження 1378,97 грн/МВт-год, максимального - 2646,25 грн/МВт-год, на ВДР - 1-2% від ціни РДН).