ФГВ: Ще один банк приєднався до дистанційних виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків

До здійснення дистанційних виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, доєднався Таскомбанк.
Таким чином, як ідеться в повідомленні ФГВ, на сьогодні вже п'ять банків-агентів фонду надають можливість своїм клієнтам отримувати гарантовані виплати віддалено, без відвідання відділень.
"Впроваджуючи механізм віддаленого отримання відшкодування, ФГВ закладав в основу два принципи – зручність та безпека вкладника. Ситуація, за якої вкладник, не виходячи із дому може отримати на свій рахунок кошти за вкладом у неплатоспроможному банку ставилось у пріоритет", - зазначає заступниця директора-розпорядника фонду Наталія Рудуха.
За її словами, в умовах війни ця потреба загострилась через відсутність можливості фізичного доступу до відділень банків, що часто супроводжувалось небезпекою для життя, тому фонд вітає бажання банків-агентів полегшити отримання вкладниками гарантованого відшкодування за їхніми вкладами у разі банкрутства банку.
Зазначається, що для реалізації ініціативи фонду щодо здійснення дистанційних виплат Таскомбанк доопрацював свій мобільний застосунок, надавши можливість всім своїм нинішнім клієнтам подати заявку на виплату відшкодування в системі банку онлайн. Після успішної перевірки даних клієнта гарантована сума буде зарахована на поточний рахунок вкладника, відкритий у цьому банку.
Нагадаємо, що виплати гарантованого відшкодування ФГВ здійснює через автоматизовану систему виплат, до якої підключено 12 банків-агентів фонду. Після введення воєнного стану він удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам, що передбачає отримання гарантованої суми за вкладом без відвідування відділень банків-агентів.
Першими банками-агентами, які почали проводити дистанційні виплати гарантованого відшкодування, стали Приватбанк, Укргазбанк, банк "Південний" та Перший український міжнародний банк.
Станом на 27 червня з моменту запровадження дистанційних виплат вкладниками банків, що перебувають в управлінні фонду, було віддалено отримано 2,13 мільярда гривень гарантованих відшкодувань.
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