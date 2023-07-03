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Кулеба: Вступ України до Альянсу змусить рф не повторювати збройну агресію

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Після закінчення війни з росією Україна має стати членом НАТО. Вступ до Альянсу змусить рф не повторювати збройну агресію.

Про це пише Politico з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", – сказав він.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить росію більше не повторювати збройну агресію.

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому – взяти Україну в НАТО, тому що росія більше не посміє повторити цей досвід", – зазначив голова МЗС.

Кулеба
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