Кулеба: Вступ України до Альянсу змусить рф не повторювати збройну агресію

Після закінчення війни з росією Україна має стати членом НАТО. Вступ до Альянсу змусить рф не повторювати збройну агресію.

Про це пише Politico з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", – сказав він.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить росію більше не повторювати збройну агресію.

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому – взяти Україну в НАТО, тому що росія більше не посміє повторити цей досвід", – зазначив голова МЗС.