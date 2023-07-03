Для охорони кордону з білоруссю Польща відправляє додаткові сили поліції

Польща скеровує додаткові сили поліції для охорони кордону з білоруссю. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський в своєму Twitter-акаунті.
"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – написав він.
Камінський додав, що вони приєднаються до 5 000 прикордонників і 2 000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.
Згідно з даними прикордонної служби Польщі, вчора, 1 липня, 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон із білорусі.
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