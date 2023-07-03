Влад Кук: Молдова більше не може продовжувати колишні відносини з росією

Молдова більше не може продовжувати колишні відносини з росією, оскільки Кишинів не готовий ігнорувати війну і послідовно виступає із засудженням агресії.
Про це заявив Державний секретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Влад Кук, його цитує TV8, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кука, Молдова знизила інтенсивність контактів із Російською Федерацією після початку повномасштабної війни в Україні. Діалог зберігається, але його майже немає на високому рівні, сторони обмінюються посланнями через дипломатичні відомства, посольства і міністерства.
Контакти відбуваються на рівні посольств і міністерств, і діалог сфокусований переважно на тому, що відбувається в Україні, сказав Кук. Молдова більше не може продовжувати колишні відносини, як це було досі, оскільки Кишинів не готовий ігнорувати війну.
"Те, що відбувається, сильно вплинуло на нас. Це позначилося на нашій безпеці, на нас у політичному плані, на нас в економічному плані, на нас у соціальному. Ми говоримо про це Російській Федерації. Подивіться на наслідки і на нашу реакцію. Ми дуже різко засуджуємо війну. Зараз у двосторонньому діалозі домінують ці меседжі", – зазначив Кук в інтерв'ю Radio Chisinau.
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