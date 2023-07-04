У Енергетичному агентстві прогнозують підвищення цін на енергоносії в Європі

Ціни на енергоносії в Європі можуть підскочити цієї зими, що змусить уряди країн Європейського союзу втрутитися та знову надавати громадянам субсидії. Причиню такого зростання ціни може стати відновлення економіки Китаю.

Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол, пише ВВС.

За його словами, якщо економіка Китаю швидко зміцниться і наступить сувора зима, то ціни на газ можуть значно зрости, що спричинить додатковий тиск на споживачів. Щоб зменшити залежність від цін на газ уряди повинні стимулювати відновлювані джерела енергії.

Бірол зауважив, що багато європейських урядів зробили стратегічні помилки, оскільки були надто залежні від російських енергоносіїв, і що зовнішня політика була зав'язана короткостроковими комерційними рішеннями.

"За сценарію, коли китайська економіка є дуже сильною, купує багато енергії на ринках, і ми маємо сувору зиму, ми можемо побачити сильний тиск на підвищення цін на природний газ, що, у свою чергу, покладе додатковий тягар на споживачів", - сказав він.

Бірол зазначив, що також є ризик відключення споживачів від електроенергії. Він наполягає, що уряди ЄС, включаючи Великобританію, повинні продовжувати вимагати заходів щодо економії енергії.

"Ми ще не знаємо, наскільки сильно відновиться китайська економіка", - сказав він.

BBC також нагадує прогноз глави Centrica, що володіє British Gas, який минулого тижня попередив, що рахунки за електроенергію, ймовірно, залишаться високими в найближчому майбутньому.

Однак речник уряду Великої Британії сказав, що щорічні рахунки за електроенергію цього місяця впадуть у середньому на 430 фунтів стерлінгів.