Bloomberg: росія обрала максимально невдалу стратегію заморозити Європу

Схоже, росія обрала максимально невдалу стратегію заморозити Європу, щоб досягти поступок у війні з Україною. Це обернулося для російської газової промисловості повним провалом, якого вона не бачила за півстоліття своєї сучасної історії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Обсяги газовидобутку в рф скорочуються з двозначною швидкістю другий рік поспіль, а порівняно з довоєнними рівнями зникли на 24%, випливає зі статистики росстату. Це історично мінімальний рівень газовидобутку у країні-агресорці.

Наприкінці весни, згідно з офіційними даними, в країні було видобуто тільки 48,2 млрд. кубометрів газу, хоча у травні 2022 року це було 57,5 млрд. кубів, а в довоєнному травні-2021 – 63,1 млрд. кубометрів.

Подібне падіння але у значно менших масштабах – на 20% – росстат фіксував лише одного разу – 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи. Проте тоді обсяги газовидобутку менш ніж за рік повернулися до норми в міру відновлення світової економіки.

Навіть після розвалу СРСР, коли газова промисловість стискалася чотири роки поспіль, обсяги не падали так стрімко: 1991 року росія видобувала 643 млрд кубометрів, а 1997-го, на «дні» пострадянського періоду – 571 млрд (-11%).

Маючи найбільші у світі запаси газу, які оцінюються в 67 трлн кубометрів, росія виявилася без можливості його продавати після того, як кремль спочатку зажадав від європейських клієнтів оплачувати постачання «в рублях», а потім послідовно відключив від труби всі країни, які відмовилися прийняти ультиматум.

І хоча влада плекає надію розгорнути газові потоки на схід і створити «газовий хаб» у Туреччині, насправді подіти зайвий газ просто нікуди: близько 90 млрд кубометрів щорічного видобутку залишилося без покупців.

Китай, згідно з планом експлуатації газопроводу «Сила Сибіру», придбає цього року 22 млрд кубометрів газу – у 7 разів менше, ніж до війни імпортував Євросоюз. А пропозиція президента володимира путіна наростити прокачування до 100 млрд кубів, озвучена на зустрічі із Сі Цзіньпіном у кремлі, залишилася без відповіді. Замість нової російської труби, одне будівництво якої займе не менше п'яти років і коштуватиме мільярди доларів, Китай дав добро проекту газопроводу з Туркменії.

Навіть за умови, коли війна закінчується, режим путіна руйнується, а москва намагається нормалізувати відносини із Заходом, повернутися на європейський газовий ринок буде непросто. росія порушила довіру бізнесу та урядів у Європі. І потрібен час, щоб заново вибудувати цю довіру та повернутися з будь-якими додатковими обсягами газу.

Минулого року «газпром» продав на зовнішні ринки 100 млрд. кубів – мінімальний обсяг з останніх років Радянського Союзу. Цього ж року, за прогнозом уряду, експорт стиснеться ще вдвічі і стане рекордно низьким з кінця 1970-х років – близько 50 млрд. кубометрів.

Як результат, «газпром» «найближчими роками може зіткнутися з серйозною загрозою своєї фінансової стабільності». У 2022-му чистий прибуток компанії скоротився на 41%, а в другому півріччі «газпром» взагалі отримав чистий збиток у розмірі 1,2 трлн рублів. «Грошова подушка« компанії за рік стиснулася вдвічі – з 2 до 1,1 трлн рублів.