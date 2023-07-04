Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Bloomberg: росія обрала максимально невдалу стратегію заморозити Європу

89

Схоже, росія обрала максимально невдалу стратегію заморозити Європу, щоб досягти поступок у війні з Україною. Це обернулося для російської газової промисловості повним провалом, якого вона не бачила за півстоліття своєї сучасної історії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Обсяги газовидобутку в рф скорочуються з двозначною швидкістю другий рік поспіль, а порівняно з довоєнними рівнями зникли на 24%, випливає зі статистики росстату. Це історично мінімальний рівень газовидобутку у країні-агресорці.

Наприкінці весни, згідно з офіційними даними, в країні було видобуто тільки 48,2 млрд. кубометрів газу, хоча у травні 2022 року це було 57,5 млрд. кубів, а в довоєнному травні-2021 – 63,1 млрд. кубометрів.

Подібне падіння але у значно менших масштабах – на 20% – росстат фіксував лише одного разу – 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи. Проте тоді обсяги газовидобутку менш ніж за рік повернулися до норми в міру відновлення світової економіки.

Навіть після розвалу СРСР, коли газова промисловість стискалася чотири роки поспіль, обсяги не падали так стрімко: 1991 року росія видобувала 643 млрд кубометрів, а 1997-го, на «дні» пострадянського періоду – 571 млрд (-11%).

Маючи найбільші у світі запаси газу, які оцінюються в 67 трлн кубометрів, росія виявилася без можливості його продавати після того, як кремль спочатку зажадав від європейських клієнтів оплачувати постачання «в рублях», а потім послідовно відключив від труби всі країни, які відмовилися прийняти ультиматум.

І хоча влада плекає надію розгорнути газові потоки на схід і створити «газовий хаб» у Туреччині, насправді подіти зайвий газ просто нікуди: близько 90 млрд кубометрів щорічного видобутку залишилося без покупців.

Китай, згідно з планом експлуатації газопроводу «Сила Сибіру», придбає цього року 22 млрд кубометрів газу – у 7 разів менше, ніж до війни імпортував Євросоюз. А пропозиція президента володимира путіна наростити прокачування до 100 млрд кубів, озвучена на зустрічі із Сі Цзіньпіном у кремлі, залишилася без відповіді. Замість нової російської труби, одне будівництво якої займе не менше п'яти років і коштуватиме мільярди доларів, Китай дав добро проекту газопроводу з Туркменії.

Навіть за умови, коли війна закінчується, режим путіна руйнується, а москва намагається нормалізувати відносини із Заходом, повернутися на європейський газовий ринок буде непросто. росія порушила довіру бізнесу та урядів у Європі. І потрібен час, щоб заново вибудувати цю довіру та повернутися з будь-якими додатковими обсягами газу.

Минулого року «газпром» продав на зовнішні ринки 100 млрд. кубів – мінімальний обсяг з останніх років Радянського Союзу. Цього ж року, за прогнозом уряду, експорт стиснеться ще вдвічі і стане рекордно низьким з кінця 1970-х років – близько 50 млрд. кубометрів.

Як результат, «газпром» «найближчими роками може зіткнутися з серйозною загрозою своєї фінансової стабільності». У 2022-му чистий прибуток компанії скоротився на 41%, а в другому півріччі «газпром» взагалі отримав чистий збиток у розмірі 1,2 трлн рублів. «Грошова подушка« компанії за рік стиснулася вдвічі – з 2 до 1,1 трлн рублів.

газ, Bloomberg, нафта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 июля 2023
Понедельник, 3 июля 2023
Воскресенье, 2 июля 2023
Суббота, 1 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023