Мінфін: Місцеві бюджети отримали 24,3 млрд грн трансфертів із загального фонду

Місцеві бюджети у червні 2023 року отримали 24,3 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у вівторок, 4 липня.

"У червні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 24,3 млрд грн, що становить 88,3% від передбачених розписом асигнувань", - мовиться в повідомленні.

На базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн (100 % до розпису асигнувань) на додаткові дотації перераховано в сумі понад один мільярд гривень.

У розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих територій у червні залишилась реверсна дотація в обсязі 242,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-червень 2023 року збільшились на 54,3 млрд грн і станом на 1 липня 2023 становлять 169,7 млрд гривень.