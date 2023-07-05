Зеленський: Україна і Швеція домовилися координувати зусилля для наближення вступу країн до НАТО

Президент України Володимир Зеленський та президент Швеції Ульф Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення вступу країн до НАТО.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Володимира Зеленського.

«Обговорили ситуацію на полі бою, останні події на території росії, темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції»,– повідомляє президент України.

Також ,під час телефонної розмови, Зеленський подякував лідеру Швеції за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора.