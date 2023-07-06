Експертка: В Україні побільшало пропозицій віддаленої роботи

В Україні побільшало пропозицій віддаленої роботи. За останні три роки після «ковіду» ця цифра зросла з 5 до 12%, розповіла в коментарі УНН експерт ринку праці Тетяна Пашніна.

Наприклад, один із великих сайтів з пошуку роботи пропонує 8 600 вакансій, серед яких оператор кол-центру, вчитель англійської мови, менеджер по роботі з клієнтами, SЕО-спеціаліст, і навіть майстер виготовленні іграшок і прикрас. Змінили відбулися через вимушену міграцію наших громадян, зауважує Тетяна Пашніна. Адже близько 5 млн людей, які зараз зареєстровані закордоном як біженці, не продовжують працювати на своїх українських роботодавців, а значать «звільнили» робочі місяці.

Віддалена робота – гарний варіант роботи, особливо для внутрішньо переміщених осіб, оскільки він не потребує прив’язаності до робочого місця.

Головне не потрапити на «гачок» роботодавців-шахраїв, бо вони завжди активізуються в непевні часи, зауважує експерт. Їхніх пропозицій повно у вайбер–групах невеликих містечок, на сторінках соцмереж. Там можна зустріти як нормальні вакансії з пошуку продавців, офіціантів, так і оголошення від невідомих дівчат, які пропонують підробіток з великою оплатою за кілька годин роботи.

«Дуже багато людей які шукають роботу, бачать оголошення, що за декілька годин роботи віддалено, на приклад за розпізнавання текстів чи переписування підписів під малюнками, їм заплатять умовно 1000 грн. Людина погоджується, але щоб отримати роботу треба заплатити якісь кошти роботодавцю, і людина платить. І потім роботодавець просто зникає», - розповідає Тетяна Пашніна.

Критичне мислення під час підвищеної тривожності не працює геть, зауважує експерт.