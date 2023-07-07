Стало відомо, скільки українських дітей навчаються в Польщі

Майже пів мільйона українських дітей через війну виїхали до Польщі. Проте лише третина з них пішли до місцевих шкіл. Решта навчається дистанційно – в українських. Проте і в Польщі маленькі українці можуть здобувати освіту рідною мовою. Безкоштовно й українською є змога вчитися і у студентів у місцевих університетах.

У Варшаві запущено освітній проєкт для дітей біженців – його створили торік восени. Програма там українська. Нині у центрі вчиться 225 маленьких українців – з 1 до 11 класу. Навчання безоплатне – все коштом фундації Польський центр міжнародної допомоги.

Окрім загальних предметів, викладають уроки мистецтва, танців, читають казки. З дітьми працюють логопед і психолог. Всі вчителі центру – також українці.

Варшавський університет проводить набір для абітурієнтів з України. Аби вступити до польського вишу, необхідно подати результати національного мультимедійного тесту та атестат, пройти співбесіду. Українські абітурієнти можуть вступити до університету без іспитів, і навіть втрачені документи не стануть перепоною.

Після повномасштабного російського вторгнення українських студентів у виші побільшало втричі. Торік до Варшавського університету вступило 350 молодих українців. Там вони навчаються польською, проте у програмі є предмети про Україну й рідною мовою.