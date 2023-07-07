Зеленський: путін настільки слабкий, що нездатний захистити російські області від своїх же бойовиків

Не варто дивуватися, якщо наступного разу хтось на кшталт пригожина чи кадирова заїде прямо в кремль, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил.
"Цей глава росії вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось - пригожин чи, наприклад, кадиров, - пройде маршем прямо в кремль, то не варто дивуватися", - сказав він.
"Усі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах нашої країни, а в тих, хто має гарантувати безпеку цього режиму в росії, немає мотивації. Тому зараз ми маємо лише нарощувати наш спільний тиск", - сказав також він.
За словами Зеленського, "що більше ми отримаємо допомоги, амуніції, зброї, то більше скорочується масштаб війни на нашій землі. Тому що окупантів ми вичавлюємо. Оборонна підтримка збільшує простір свободи й нормального життя наших людей".
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