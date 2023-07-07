Bild: Винищувачі Eurofighter, які просить Україна, Німеччина планує продати Саудівській Аравії

Німеччина має намір продати Саудівській Аравії десятки винищувачів Eurofighter, про постачання яких давно просить Україна.

Про це повідомляє Bild із посиланням на главу Європейського комітету в Бундестазі Антона Гофрейтера.

За його словами, уряд Німеччини планує експорт 48 винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

«Ми не можемо відмовляти Україні, на яку напала Росія, в тій чи іншій зброї, і в той самий час давати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям», – наголосив Гофрейтер.

Зазначається, що у Бундестагу є 138 бойових літаків Eurofighter.

Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica (Італія), BAE Systems (Британія) та Airbus (Європа).