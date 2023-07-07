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Bild: Винищувачі Eurofighter, які просить Україна, Німеччина планує продати Саудівській Аравії

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Німеччина має намір продати Саудівській Аравії десятки винищувачів Eurofighter, про постачання яких давно просить Україна.

Про це повідомляє Bild із посиланням на главу Європейського комітету в Бундестазі Антона Гофрейтера.

За його словами, уряд Німеччини планує експорт 48 винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

«Ми не можемо відмовляти Україні, на яку напала Росія, в тій чи іншій зброї, і в той самий час давати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям», – наголосив Гофрейтер.

Зазначається, що у Бундестагу є 138 бойових літаків Eurofighter.

Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica (Італія), BAE Systems (Британія) та Airbus (Європа).

Eurofighter, Гофрейтер
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