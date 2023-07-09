окупанти готуються до можливих бойових зіткнень на території Криму

російські окупаційні війська готуються до можливих бойових зіткнень на території Криму, повідомляє Military Media Center у суботу ввечері.

"З метою відбиття потенційного наступу окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості в північній, західній і східній частинах півострова", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

За наявною інформацією, росіяни також посилюють захист Кримських перешийків.

Тим часом в Азовському і Чорному морях окупанти зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.