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Понад 80% українців підтримали б вступ України до ЄС в разі проведення референдуму, - опитування

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Понад 80% опитаних українців підтримали б вступ України до Євросоюзу в разі проведення референдуму. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-10 липня 2023 року серед громадян України, які на сьогодні проживають на її території, а також українців, які на сьогодні перебувають за кордоном.

"Підтримка вступу до ЄС серед тих, хто проживає на сьогодні в Україні, становить 85%, серед тих, хто перебуває у Європі, - 83%. Проти вступу до ЄС: в Україні - 4%, у Європі - 8%", - ідеться в пресрелізі СГ "Рейтинг" за підсумками соцдослідження.

Як зазначають соціологи, порівняно з опитуванням у лютому підтримка вступу до ЄС серед тих, хто проживає в Україні, практично не змінилася (у січні 2023 року - 87%). Рівень підтримки в усіх макрорегіонах України - вище 80%".

Опитування в Україні: аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 2,2%. Терміни проведення: 7-10 липня 2023 р.

Опитування українців у Європі: аудиторія: українці віком від 18 років і старше, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24.02.2022. Географія країн: 31 країна Європи. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Онлайн-опитування відбувалося на платформі онлайн-досліджень Rating Online. Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 3,2%. Терміни проведення: 4-10 липня, 2023 р.

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