Данилішин: Під час війни бізнес шукає майно на заході та в центрі України

В умовах війни мала приватизація в Україні відновилася у вересні 2022 року. Торги за лоти проходять в режимі онлайн, прицьому аукціони відбуваються навіть під час ракетних атак чи блекауту.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Владислав Данилішин, директор Департаменту приватизації Фонду держмайна України (ФДМУ).

За словами Данилішина, під час війни бізнес шукає можливості для релокації з регіонів, де велися активні бойові дії, до більш безпечних. Тому підприємці проявляють великий попит на майно, яке знаходиться на заході та в центрі України.

"Це підтверджується зростанням їх активності в аукціонах, які відбуваються після повномасштабного вторгнення. Якщо в 2021 році в середньому на успішний аукціон припадало 3,23 учасника, зараз цей показник зріс до 4,28 учасників", - розповів експерт.

Варто зазначити, що ФДМУ не продає об’єкти на окупованих територіях та в зонах, де ведуться бойові дії.

Більшість об'єктів, що пропонує ФДМУ, - це нерухомість. Часто майно знаходиться в занедбаному стані. Це можуть бути приміщення, будівлі, магазини, гаражі, лазні, склади, цехи.

"Їм потрібен справжній хазяїн. Коли інвестори купують таке майно, вони інвестують кошти та дають цим об'єктам друге життя. Саме об'єкти для підприємців, малого та середнього бізнесу - основа нашого портфелю", - говорить Данилішин.

Крім того, є відносно великі активи, наприклад, інфраструктурні об’єкти - порти, комбінати хлібопродуктів, підприємства спиртової галузі.

Продаж держмайна дозволяє ФДМУ наповнювати бюджет. Так, з моменту відновлення малої приватизації у вересні 2022 року Фонд заробив для держави 3,2 млрд грн. Зокрема, з початку поточного року до бюджету надійшло 1,8 млрд грн.