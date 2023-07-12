Bloomberg: Постачання сирої нафти з рф нині демонструє ознаки падіння

Постачання сирої нафти з рф нині демонструє ознаки падіння через чотири місяці після того, як країна-агресор оголосила про скорочення виробництва. Про це з посиланням на дані з відстеження суден та інші дані повідомляє інформагенція Bloomberg у вівторок, 11 липня.

ЗМІ зазначає, що постачання сирої нафти через західні порти росії на початку липня цього року вперше впало суттєво нижче за середній лютневий рівень після різкого зростання обсягів навесні.

Поставки російської нафти, що перевозиться морем, в інші країні впали до 2,86 мільйона барелів за добу протягом минулого тижня.

Чотиритижневі середні поставки азіатським клієнтам росії, а також поставки на суднах, які не вказують кінцевий пункт призначення, впали до 2,93 мільйона барелів за день. Це найнижчий показник з середини січня, додає інформаційне агентство.

Як відомо, з 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго ЄС на морські постачання нафти з рф. Країни G7, ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель для підлеглих їм суден і територій.