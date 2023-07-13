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Зеленський відкидає можливість територіальних поступок в обмін на будь-які статуси в НАТО

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Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок в обмін на будь-які статуси в НАТО.

Заяву, присвячену цій темі, глава держави зробив на пресконференції у Вільнюсі.

Зеленського запитали, як він ставиться до інформації ЗМІ про те, що лідери США та Німеччини нібито ухилялися від чітких формулювань щодо членства України в НАТО через те, що це питання може бути порушене на переговорах із росією.

«Я впевнений, що якоїсь зрадницької позиції не буде від Байдена чи Шольця. Але я маю сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на нашій території. Навіть якщо це буде одне село, де мешкає один дід», – сказав президент.

Він додав, що Україна чітко окреслила свою позицію перед партнерами і за жодних обставин не має наміру її змінювати.

Зеленський
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