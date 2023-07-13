Зеленський відкидає можливість територіальних поступок в обмін на будь-які статуси в НАТО

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок в обмін на будь-які статуси в НАТО.
Заяву, присвячену цій темі, глава держави зробив на пресконференції у Вільнюсі.
Зеленського запитали, як він ставиться до інформації ЗМІ про те, що лідери США та Німеччини нібито ухилялися від чітких формулювань щодо членства України в НАТО через те, що це питання може бути порушене на переговорах із росією.
«Я впевнений, що якоїсь зрадницької позиції не буде від Байдена чи Шольця. Але я маю сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на нашій території. Навіть якщо це буде одне село, де мешкає один дід», – сказав президент.
Він додав, що Україна чітко окреслила свою позицію перед партнерами і за жодних обставин не має наміру її змінювати.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023