Шмигаль: До держбюджету за пів року надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків та зборів

До держбюджету за пів року надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Також від початку року міжнародні партнери виділили понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня.

“Видатки за цей самий час склали 1 трильйон 784 млрд грн. Вдячні всім платникам податків, які працюють для економічної стійкості. Вдячні міжнародним партнерам, які від початку року виділили більш як 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету”, - написав Шмигаль.

Він підкреслив, що абсолютним пріоритетом видатків залишається безпека та оборона. Це близько половини всіх коштів бюджету. На другому місці – соціальні програми. На них за шість місяців виділили 231 млрд грн. Також серед основних програм видатків: медицина, освіта, підтримка регіонів та відновлення.

За його словами, вже виділено понад 1,7 млрд грн на відновлення медичних закладів у дев'яти областях України.