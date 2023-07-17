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Австрійська депутатка: Сучасна росія має ознаки фашизму

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Речниця австрійської партії "Зелені" з питань зовнішньої політики, міграції та прав людини Єва Ернст-Дзіджич заявила, що сучасна росія має ознаки фашизму, а її президент владімір путін проголошує подібну Гітлеру "маячню, сфокусовану на знищенні".

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє "Європейська правда".

"На мою думку, ознаки фашизму є видимими", – зазначила вона.

Австрійська депутатка наголосила, що путін заперечує право України на існування та позбавляє українців права жити незалежно.

"Що це, як не те ж саме, що Гітлер говорив про Польщу? Для мене це те ж саме", – додала вона.

Водночас вона наголосила, що ніколи не проводить порівняння з Третім рейхом і тим більше з Голокостом, адже "те, що сталося під час Другої світової війни, звичайно, було унікальним".

"Але історія може повторюватися в різних варіаціях. І ознаки фашистських, фашизоїдних систем є дуже схожими. У тому-то й річ, що ми маємо це визнати, що уся ця сфокусована на знищенні маячня путіна є подібною до безумств Гітлера свого часу", – додала Ернст-Дзіджич.

Ернст-Дзіджич
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