Австрійська депутатка: Сучасна росія має ознаки фашизму

Речниця австрійської партії "Зелені" з питань зовнішньої політики, міграції та прав людини Єва Ернст-Дзіджич заявила, що сучасна росія має ознаки фашизму, а її президент владімір путін проголошує подібну Гітлеру "маячню, сфокусовану на знищенні".
Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє "Європейська правда".
"На мою думку, ознаки фашизму є видимими", – зазначила вона.
Австрійська депутатка наголосила, що путін заперечує право України на існування та позбавляє українців права жити незалежно.
"Що це, як не те ж саме, що Гітлер говорив про Польщу? Для мене це те ж саме", – додала вона.
Водночас вона наголосила, що ніколи не проводить порівняння з Третім рейхом і тим більше з Голокостом, адже "те, що сталося під час Другої світової війни, звичайно, було унікальним".
"Але історія може повторюватися в різних варіаціях. І ознаки фашистських, фашизоїдних систем є дуже схожими. У тому-то й річ, що ми маємо це визнати, що уся ця сфокусована на знищенні маячня путіна є подібною до безумств Гітлера свого часу", – додала Ернст-Дзіджич.
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