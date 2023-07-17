Мендель розповіла, яку зарплату отримувала, коли працювала на Зеленського

Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, зараз ніде не працює.
Коли йшла з посади, то її зарплата була 45 тисяч. Про це Мендель розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.
"На початку в мене було 15 тисяч. А вже наприкінці, коли йшла, то було 45. Були ще якісь премії", – сказала колишня речниця.
"В Україні я ніде не працюю. Я пишу статті в іноземні видання. У The Washington Post я не найманий співробітник, я пишу колонки. Працюю на себе. Писала для Politico, Evening Standard", – розповіла Мендель.
Мендель заявила, що її книга "Кожен із нас Президент" добре продається у США.
"У ЄС книжку складно знайти й це для мене комплімент. Один німецький журналіст замовляв собі книжку зі США. Розкуповують, і це мене тішить. Є дивіденди. На армію зі своєї особистої кишені я віддала 45 тисяч доларів. Сказати, що у мене зараз гарне фінансове становище, я не можу", – сказала колишня прессекретарка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023