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Мендель розповіла, яку зарплату отримувала, коли працювала на Зеленського

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Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, зараз ніде не працює.

Коли йшла з посади, то її зарплата була 45 тисяч. Про це Мендель розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

"На початку в мене було 15 тисяч. А вже наприкінці, коли йшла, то було 45. Були ще якісь премії", – сказала колишня речниця.

"В Україні я ніде не працюю. Я пишу статті в іноземні видання. У The Washington Post я не найманий співробітник, я пишу колонки. Працюю на себе. Писала для Politico, Evening Standard", – розповіла Мендель.

Мендель заявила, що її книга "Кожен із нас Президент" добре продається у США.

"У ЄС книжку складно знайти й це для мене комплімент. Один німецький журналіст замовляв собі книжку зі США. Розкуповують, і це мене тішить. Є дивіденди. На армію зі своєї особистої кишені я віддала 45 тисяч доларів. Сказати, що у мене зараз гарне фінансове становище, я не можу", – сказала колишня прессекретарка.

Мендель
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