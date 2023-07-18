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Федоров обіцяє, що Україна матиме ще більше дронів

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Силам оборони України потрібно ще більше дронів. І буде.

Про це сказав віцепрем'єрміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів "Ланцет". А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони", – прокоментував міністр.

"Виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше. І буде", – заявив Федоров.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. На фото видно руйнування щонайменше одного прольоту.

Усі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов'язково розкриє після перемоги, сказали у спецслужбі.

Торік у жовтні на Кримському мосту також вибухнуло. Секція дорожнього полотна впала у море. На залізничній гілці спалахнула пожежа.

Міст через Керченську протоку російські окупанти відкрили 2018 року. На відкритті був путін, їхав між берегами на КамАЗі.

дрони, Федоров
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