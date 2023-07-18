Лідера комуністів невизнаного Придністров'я знайшли мертвим, - ЗМІ

Лідера комуністів невизнаного Придністров'я Олега Хоржана знайшли мертвим у його будинку. Про це повідомила молдавська служба Радіо Свобода в понеділок, 17 липня.

За інформацією видання, тіло 47-річного Хоржана з численними ножовими пораненнями знайшли в його робочому кабінеті в будинку в селі під Тирасполем.

За версією так званого МВС Придністров'я, Хоржана з ознаками насильницької смерті знайшла дружина поруч із відкритим і порожнім сейфом. У поліції Молдови заявили, що Хоржана знайшли застреленим у його будинку, правоохоронці почали розслідувати справу як убивство.

Глава комуністичної партії росії геннадій зюганов заявив, що Хоржана було вбито вдома. "Сьогодні вночі загинув наш керівник придністровської Компартії Олег Хоржан. Убитий вдома, вимагаємо негайно почати розслідування і розібратися", - наголосив він.

У грудні 2022 року придністровського комуніста Олега Хоржана звільнили з вʼязниці, де він перебував із 2018 року за звинуваченням у насильницьких діях щодо представника влади. Він провів мітинг на центральній площі Тирасполя, не погодивши його з місцевою владою. Після мітингу затримали кількох його учасників, серед яких виявився і син Хоржана.