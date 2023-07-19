В ОП розповіли про можливість створення інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочинів росії

Координаційна група (Core Group) розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.
Про це повідомив під час пресконференції заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов, передає Укрінформ.
“Як один з компромісів ми розглядаємо можливість створення інтернаціоналізованого трибуналу. Не в Україні, не як частини української судової системи, а в одній зі світових авторитетних юрисдикцій, яка має вагу з точки зору міжнародного права”, - сказав він.
За словами Смирнова, у випадку створення такого трибуналу пізніше можна буде отримати рішенням Генасамблеї ООН на його підтримку.
“Тобто не створювати трибунал окремим рішенням Генасамблеї ООН, а підтримати створення його в конкретній визнаній юрисдикції”, - пояснив він.
Заступник глави ОП додав, що переваги і недоліки створення інтернаціоналізованого трибуналу будуть обговорюватися під час наступного засідання Координаційної групи в Гаазі.
“Така форма ( трибуналу — ред.) викликає зацікавленість у міжнародних партнерів, які були проти створення трибуналу рішенням Генасамблеї ООН і наполягали на гібридній моделі”, - сказав Смирнов.
Він уточнив, що йдеться про США, Велику Британію і Німеччину.
Представник ОП висловив сподівання, що протягом двох наступних засідань учасники Координаційної групи зможуть фіналізувати модель майбутнього Спецтрибуналу стосовно злочину агресії росії проти України, “тому що нам треба рухатися далі”.
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