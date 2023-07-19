Візит Борреля в Китай може відбутись у жовтні цього року

Візит топ-дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля в Китай, який неодноразово відкладався з різних причин, може відбутись у жовтні цього року.
Про це стало відомо іспанській агенції Europa Press і гонконгському англомовному виданню South China Morning Post від джерел у Брюсселі, пише "Європейська правда".
Як стверджують ЗМІ, попередню домовленість про візит у жовтні Боррель і голова канцелярії комісії Центрального комітету Компартії Китаю в закордонних справах Ван Ї досягли минулого тижня під час зустрічі в Індонезії.
У Брюсселі сподіваються, що візит топ-дипломата ЄС допоможе "зміцнити відносини з Китаєм і підтвердити діалог із Пекіном на найвищому рівні" перед проведенням двостороннього саміту до кінця року.
"Щоб підготуватися до належного саміту, нам потрібно мати торговельний та стратегічний діалог, який допоможе встановити позицію та зрозуміти позицію Китаю", – пояснили джерела.
Візит Борреля до КНР відкладався уже двічі з початку цього року. У квітні Пекін відклав поїздку топ-дипломата ЄС через позитивний текст на коронавірус. А липневий візит несподівано скасували без чіткого пояснення причин.
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