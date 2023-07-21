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Лаплант: Союзники стежать за тим, щоб в українців було все необхідне

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Західні союзники України наразі більше концентруються на ремонті та обслуговуванні озброєння, ніж на його постачанні.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Politico заявив заступник міністра оборони США із закупівель і постачання Вільям Лаплант.

"Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, ми перекладаємо посібники (з навчання та ремонту), нам доводиться робити набагато більше разом, тому країни-партнери приділятимуть цьому більше уваги", – зазначив представник Пентагону.

За його словами, союзники стежать за тим, "щоб в українців було все необхідне", і вони "регулярно розмовляють" з колегами з Києва.

"Що ще їм потрібно? Чи є ще деталі, які ми можемо надіслати? Ми відстежуємо те, що називається коефіцієнтом готовності кожної з цих систем, майже в режимі реального часу", – додав Лаплант.

Він уточнив, що "якщо запчастини потрібно поставити з країни на іншому кінці світу, ми забезпечуємо доставку". Таким чином, наголосив посадовець, "наразі більша частина роботи припадає на підтримку працездатності".

Лаплант
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