Держфінмоніторинг вживає посилені заходи щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень.
Як пише LB.ua, про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що Держфінмоніторинг вживає посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження війни в Україні та повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена. Так, за І півріччя 2023 року до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів (318 узагальнених матеріалів та 268 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень.
У І півріччі 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 3,3 млрд гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією рф. Так, у І півріччі 2023 року до правоохоронних органів направлено 143 таких матеріали.
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