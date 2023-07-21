Мінекономіки рекомендує не закуповувати до державного резерву м’ясних консервів

Міністерство економіки рекомендує не закуповувати до державного резерву м’ясних консервів, натомість зосередитися на поповненні резервів товарами інших груп. Як повідомляють у відомстві, відповідний лист воно направило до Державного агентства резерву 17 липня.
У ньому зазначається, що протягом останніх семи років Держрезерв застосовує практику закупівлі та закладення до державного резерву великої кількості м'ясних консервів, що в подальшому призводить до їх утилізації.
"Таким чином, замість того, щоб правильно визначити послідовність та пріоритетність закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву, Держрезервом нераціонально спрямовуються кошти на поповнення запасів м'ясних консервів", - кажуть в міністерстві.
Зазначається, що це призводить до надлишкового витрачання бюджетних коштів, які мають бути спрямовані на закупівлю інших матеріальних цінностей державного резерву: зокрема, наголошується на нагальній потребі в поповненні запасів нафтопродуктів, товарів промислової групи тощо.
В Мінекономіки вказують, що закупівля таких інших товарів у резерв сприятиме створенню гарантованого запасу матеріальних цінностей для використання у непередбачуваних ситуаціях.
Нагадаємо також, що Кабінет міністрів пропонує реформувати діючу на сьогодні систему державного матрезерву. Відповідний законопроект №9079 було внесено до Верховної Ради ще в березні, і в квітні прийнято нею в першому читанні.
При цьому в серпні минулого року уряд прийняв стратегію реформування системи держрезерву на період до 2025 року, якою передбачено взагалі ліквідувати відповідне агентство.
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