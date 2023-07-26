Зеленський провів нараду щодо реалізації рішень Вільнюського саміту

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підготовки практичних кроків для реалізації рішень Вільнюського саміту.

"Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, зокрема, вже є чіткий план запуску Ради "Україна - НАТО" на всіх рівнях.

"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив президент країни.

"Також розпочинаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності", - додав він.