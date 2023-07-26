Стефанишина: Легалізація медичного канабісу зменшить рівень "чорного ринку" марихуани

Депутатка Верховної Ради від фракції "Голос", членкиня комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина вважає, що легалізація медичного канабісу зменшить рівень "чорного ринку" марихуани.
Таку думку вона висловила в інтерв’ю Українським Новинам.
"Коли з’являться легальні ліки, тоді рівень "чорного ринку" (марихуани) зменшиться. Люди, які зараз є клієнтами чорного ринку, зможуть за станом свого здоров’я купувати якісні ефективні ліки абсолютно легально", – зазначила депутатка.
Стефанишина стверджує, що в ухваленому за основу законопроєкті про легалізацію медичного канабісу прописано все потрібне для контролю обігу ліків з марихуани.
За її словами, контроль буде жорстким і передбачає відеоспостереження за вирощуванням конопель, а також штрих-кодування кожного куща.
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