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Стефанишина: Легалізація медичного канабісу зменшить рівень "чорного ринку" марихуани

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Депутатка Верховної Ради від фракції "Голос", членкиня комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина вважає, що легалізація медичного канабісу зменшить рівень "чорного ринку" марихуани.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Українським Новинам.

"Коли з’являться легальні ліки, тоді рівень "чорного ринку" (марихуани) зменшиться. Люди, які зараз є клієнтами чорного ринку, зможуть за станом свого здоров’я купувати якісні ефективні ліки абсолютно легально", – зазначила депутатка.

Стефанишина стверджує, що в ухваленому за основу законопроєкті про легалізацію медичного канабісу прописано все потрібне для контролю обігу ліків з марихуани.

За її словами, контроль буде жорстким і передбачає відеоспостереження за вирощуванням конопель, а також штрих-кодування кожного куща.

Стефанишина
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