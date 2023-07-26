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росія продовжила терміни ліквідації пошкоджень так званого Керченського мосту

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російський уряд попри попередні заяви про швидкий ремонт продовжив терміни ліквідації пошкоджень так званого Керченського мосту.

Таке розпорядження видав прем’єр-міністр рф михайло мішустін, повідомляє Радіо Свобода.

Терміни ремонтних робіт продовжили до 31 грудня 2023 року. Раніше планувалося відремонтувати його до 1 серпня.

Нагадаємо, 17 липня на Керченському мосту стався вибух, було пошкоджено автомобільну частину мосту. Влада рф звинуватила в атаці на міст Збройні сили України. Українська сторона про причетність до вибуху офіційно не оголошувала.

У ніч на 18 липня мостом було запущено рух легкових автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала під час вибуху.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.

Керченський міст
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