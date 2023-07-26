Емілевич: У Польщі працюють над «білою книгою» щодо спірних питань між Києвом та Варшавою

У Польщі працюють над «білою книгою» щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом та Варшавою. ЇЇ оприлюднять до вересня. Про це заявила уповноважена польського уряду з питань відбудови України Ядвіга Емілевич, повідомляє пресслужба Міністерства фондів і регіональної політики Польщі.
Як повідомляється, уповноважена зустрілася з представниками бізнесу різних галузей та експертами з державних установ, які підтримують процес відновлення України.
«Висновки консультацій будуть використані в роботі над «білою книгою» про спірні питання польсько-українських економічних відносин. З іншого боку, компанії, які візьмуть у них участь, зможуть широко обговорити свої потреби з державними інституціями, які беруть участь у процесі післявоєнної відбудови України», – заявила Емілевич.
Зазначається, що «біла книга» має бути опублікована в кінці серпня – на початку вересня.
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