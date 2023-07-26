У Центренерго розповіли про зношення обладнання на 90%

Енергоблоки теплових електростанцій державної генерації ПАТ "Центренерго" зношені на 90%. Про це заявив виконувач обов'язків гендиректора ПАТ "Центренерго" Віктор Спичка під час пресконференції.

Це пов’язано із застарілістю обладнання, яке встановлювалось на електростанції в 60-х, 70-х роках минулого сторіччя.

Крім того, за словами Спички, підприємства Центренерго мають проблеми щодо отримання запчастин для утримання обладнання, через те що вони постачались з країн СНД.

До складу Центренерго входять три електростанції: Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС та Вуглегірська ТЕС (яка є тимчасово окупованою). Підприємства Центренерго відіграють ключову роль у виробництві електроенергії для центральних областей України.