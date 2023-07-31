ЦНС: росгвардія тренується придушувати бунти у росії та білорусі

Cпецпризначенці з росгвардії провели навчання щодо придушення бунтів у рф та білорусі.
Навчання проходили у два етапи. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
Перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення рф.
Другий етап – захід на територію білорусі для наведення "порядку" після "нанесення Збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців".
За задумом навчань, кількість особового складу терористичного пвк становила 20 тис. чоловік.
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