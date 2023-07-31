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Кузан: російські еліти відчули слабкість путіна

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Після ударів безпілотників по комплексу Москва-Сіті вночі 30 липня слабкість президента рф володимира путіна відчули навіть російські еліти.

Про це йдеться у матеріалі Фактів.

На цьому в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, приліт по бізнес-центру, де розміщені три російські міністерства, мають офіси високопоставлені чиновники з розвідки, міноборони рф, а також українські перебіжчики часів президента-втікача віктора януковича, можна вважати ударом по самому серцю рф.

Під удар “високотехнологічної продукції” потрапило навіть Міністерство цифровізації, яке й відповідає за цю “продукцію” в росії.

«Ми бачили розкидані просто на вулиці внутрішні міністерські документи. А це свідчить про те, що безпілотники все ж таки досягають цілі. Тож якщо росія не може захистити навіть свої міністерства, то, власне, чого варті їхні системи протиповітряної оборони?», – ставить риторичне питання Сергій Кузан.

До слова, саме цей квартал москви є надзвичайно насичений системами ппо різних рівнів – і малого, і середнього, і дальнього радіуса дії.

«До речі, завдяки сьогоднішньому випадку можна порівняти ефективність ппо росії та України. Їхні навіть балістичні ракети не можуть пробитися до наших урядових установ», – додає голова Українського центру безпеки та співпраці.

Тож нічна атака БпЛА по комплексу Москва-Сіті, переконаний Сергій Кузан, щонайменше спровокує тимчасовий параліч центральних органів влади рф.

Голова Українського центру безпеки та співпраці зауважує: попередні удари продемонстрували, що самі росіяни – зовсім не проти ударів по дорогих бізнес-центрах.

Вони навіть задоволені, що нарешті й кремлівська верхівка відчує на собі, що таке війна, як це вже відчула решта росіян.

Такі удари, прогнозує Сергій Кузан, лише підігріватимуть нелюбов до кремлівської еліти. Адже росіяни – це народ із рабською психологією.

Вони можуть вибачити своїм керівникам будь-що, але не слабкість. Так само відбувається в будь-якій авторитарній державі із мінімальними людськими правами.

«Те, що російська ППО пропустила такий удар, продемонструвало слабкість і армійської системи, і путіна особисто. Тому що вся військова система асоціюється з путіним. росіяни вчергове відчули слабкість путіна. І найголовніше, що це відчули й російські еліти», – говорить голова Українського центру безпеки та співпраці.

Експерт припускає, що вже в найближчі місяці в росії можуть посилитись внутрішні невдоволення, а, можливо, навіть утворяться опозиційні групи, які боротимуться одна з одною.

Але найголовніше, каже Сергій Кузан, – це просування Сил оборони на фронті. І чим швидше воно відбуватиметься, тим більше загострюватимуться внутрішні протистояння в росії.

Кузан
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