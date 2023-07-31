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Єрмак: Україна і США розпочнуть переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна і США наступного тижня розпочнуть переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки в рамках спільної з країнами G7 декларації про підтримку української держави, повідомляє пресслужба президента.

"Зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", - повідомив Єрмак.

За його словами, "ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО".

Єрмак зазначив, що до декларації приєдналося понад десять інших країн. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, які міститимуть конкретні гарантії безпеки.

"Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів", - зазначив він.

Очільник Офісу Президента наголосив, що безпекові гарантії - важлива передумова для відновлення та розвитку громад, регіонів і всієї країни.

"Надія та впевненість у завтрашньому дні вкрай важливі для всіх українців, яким надзвичайно складно в ці місяці страшної війни. Побудова системи документальних гарантій міжнародної підтримки стане потужним позитивним сигналом для вітчизняного бізнесу та міжнародних інвесторів", - резюмував він.

Єрмак
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