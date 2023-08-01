Зеленський: Блокування "зернової угоди" росією свідчить про те, що путін неадекватний

Блокування "зернової угоди" росією свідчить про те, що диктатор володимир путін неадекватний. А його оточення ще й заробляє на таких скандальних рішеннях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

"Він (путін - ред.) - справді неадекватна сьогодні людина. Зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі гроші на таких ось блокуваннях ("зернового коридору", - ред.). Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки йде війна, вони заробляють великі гроші", - заявив Зеленський.

За його словами, зараз російський диктатор радикально налаштований на знищення українців, і це лише перший його крок. Він не зупиниться на нашій країні, вважає глава держави.

"Україна дуже чітко сказала - ми готові йти "коридором". Є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення цивільних торгових кораблів. Ми готові йти цим "коридором" і такі речі ми обговорюємо з партнерами", - додав президент.