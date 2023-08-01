Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: путін – неадекватна людина, і велика частина світу рухається до цього розуміння

53

У росії зараз немає спроможності окупувати українські порти, тому всі удари по них є абсолютно терористичними.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

«Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (путін, – Ред.) не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас у портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується», – наголосив він.

Крім того, голова держави зауважив, що це не є військовою ціллю, оскільки рф стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру.

«І тут ви повинні відповісти собі на запитання “для чого?”. Це не про зерно. (Це, – Ред.) тероризм, терористичний акт, тероризувати населення», – додав він.

Зеленський наголосив, що путін – неадекватна людина, і велика частина світу також рухається до цього розуміння.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 августа 2023
Понедельник, 31 июля 2023
Воскресенье, 30 июля 2023
Суббота, 29 июля 2023
Пятница, 28 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023