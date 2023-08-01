Виробник «Байрактарів» відкриє в Україні завод по ремонту БпЛА

Українське Міноборони (МО) й турецька компанія BAYKAR MAKINA уклали договір про створення на території України сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє пресслужба МО на своєму Telegram-каналі в понеділок, 31 липня.
“В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво сьогодні укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях", - ідеться в повідомленні.
Держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко заявив, що центр буде створено найближчим часом.
"Нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи", - резюмував посадовець.
Нагадаємо, турецька компанія Baykar надіється почати виробництво бойових БпЛА Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci в Україні у 2025 році.
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