Ісландія стала першою країною НАТО, яка офіційно припинила діяльність посольства у рф

Ісландія стала першим членом НАТО, який офіційно припинив діяльність посольства на території росії, передає Sky News.
Про свій намір це зробити Рейк'явік оголосив на початку червня. Рішення набуло чинності 1 серпня.
Водночас Ісландія поросила росію скоротити своє дипломатичне представництво у Рейк'явіку і заявила, що закриття посольства не призначене для розриву дипломатичних відносин.
Міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Гюльфадоттір заявила, що відновлення нормальних відносин з рф залежатиме від рішень, ухвалених кремлем.
"Нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в росії", - сказала міністр.
Рейк'явік мав ісландське посольство у москві з моменту здобуття незалежності в 1944 році, за винятком короткого періоду в 1950-х роках, коли торгівлю між державами було припинено.
У російському МЗС заявили, що такий крок Ісландії "руйнує" співпрацю між країнами і пригрозили, що "усі антиросійські дії Рейк'явіка неминуче спричинять відповідь".
Нагадаємо, раніше москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у росії. Тоді Берлін вирішив провести контрзаходи - МЗС ухвалило рішення про закриття чотирьох консульств рф на території держави.
До цього уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.
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