Ісландія стала першою країною НАТО, яка офіційно припинила діяльність посольства у рф

Ісландія стала першим членом НАТО, який офіційно припинив діяльність посольства на території росії, передає Sky News.

Про свій намір це зробити Рейк'явік оголосив на початку червня. Рішення набуло чинності 1 серпня.

Водночас Ісландія поросила росію скоротити своє дипломатичне представництво у Рейк'явіку і заявила, що закриття посольства не призначене для розриву дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Гюльфадоттір заявила, що відновлення нормальних відносин з рф залежатиме від рішень, ухвалених кремлем.

"Нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в росії", - сказала міністр.

Рейк'явік мав ісландське посольство у москві з моменту здобуття незалежності в 1944 році, за винятком короткого періоду в 1950-х роках, коли торгівлю між державами було припинено.

У російському МЗС заявили, що такий крок Ісландії "руйнує" співпрацю між країнами і пригрозили, що "усі антиросійські дії Рейк'явіка неминуче спричинять відповідь".

Нагадаємо, раніше москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у росії. Тоді Берлін вирішив провести контрзаходи - МЗС ухвалило рішення про закриття чотирьох консульств рф на території держави.

До цього уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.