Яблонський: Польща прагне мати відносини з Україною, які базуватимуться на принципі взаємоповаги та розуміння

Польща прагне мати добрі відносини з Україною, які базуватимуться на принципі взаємоповаги та розуміння національних інтересів.

Про це заявив віцеміністр закордонних справ Польші Павел Яблонський, повідомили Polskie Radio.

Польща й надалі прагне підтримувати Україну у війні з росією, оскільки рф є загрозою також для поляків, сказав Яблонський.

"Ми захищаємо Польщу. Україна захищає себе, але у нас є спільний інтерес, і ми підтримуємо в цьому одне одного. Є питання, щодо яких ми маємо інший погляд, щодо яких ми досі не можемо дійти згоди. Ніхто цього не приховує, але ми працюємо над цим", – заявив польський посадовець.