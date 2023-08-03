Зеленський: Цього місяця розпочнеться тренування українських пілотів на винищувачах F-16

Цього місяця має розпочатися навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції послів України в Ужгороді в середу.
«F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів», – сказав він.
Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на 100% з тими країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.
«Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися поставка і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться», – заявив президент.
Нагадаємо, у червні поточного року кілька країн-партнерів України схвалили початок навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування пройдуть на території Румунії та Данії.
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